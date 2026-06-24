قلّد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، عدداً من القيادات الأمنية رتبهم الجديدة.



وسأل أمير مكة المكرمة الله لهم التوفيق والسداد في مهمات عملهم، وأن تكون الترقية عوناً لهم على أداء واجباتهم بما يخدم الدين ثم الملك والوطن.



وشملت الترقيات مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد عبدربه العتيبي، ومدير شعبة السير بإدارة مرور العاصمة المقدسة العميد عبدالعزيز العتيبي، ومدير قسم الشؤون القانونية العميد غازي العصيمي، ومدير شعبة الإمداد والتموين العميد ماجد البقمي، ومدير قسم التنسيق الأمني العميد فهد الدهاس.