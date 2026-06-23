في حائل، لا تُقاس المسافات نفسها بالطريق وحده. أحياناً تُقاس بنبضة قلب، أو بسمّ يتسلل في جسد عامل، أو بثوانٍ ثقيلة بين حادثة ومركز علاج. لذلك بدا حضور الإسعاف الجوي، اليوم (الإثنين)، كأنه اختبار جديد لفكرة أن النجاة تبدأ من سرعة القرار قبل سرعة الوصول.

خلال يوم واحد، باشر الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل أربع حالات عاجلة. الأولى مقيم يمني تعرّض لجلطة قلبية في منطقة نائية. هنا لم تكن الطائرة مجرد وسيلة نقل، بل غرفة زمنية مفتوحة بين المكان البعيد والمستشفى. تفعيل مسار الجلطات القلبية عبر التوجيه الطبي قبل وصول الحالة منح المستشفى فرصة الاستعداد، وفتح الطريق أمام استقبال أسرع وإجراء علاجي أدق في الوقت الحرج.

وفي بلاغ آخر، تحرّك الإسعاف الجوي إلى مقيم سوداني يعمل في إحدى المزارع على طريق حائل ـ القصيم بعد تعرّضه للدغة ثعبان. بين المزرعة والسماء، أخذت الحالة مسارها إلى الرعاية، في مشهد يكشف حاجة المناطق المفتوحة إلى خدمة تصل حيث تتأخر الطرق وتضيق الخيارات.

وجاءت الحالتان الثالثة والرابعة من الطريق أيضاً؛ حادثة مرورية على طريق الأمير سعود، وأخرى في حي المنتزه. أربعة بلاغات مختلفة، تجمعها فكرة واحدة: أن المنظومة الإسعافية حين تعمل بكفاءة تتحوّل من خدمة انتظار إلى مبادرة إنقاذ.

هذه الوقائع لا تقدم خبراً عابراً عن طائرة أقلعت وهبطت، بل تروي وجهاً من وجوه التحول في الرعاية الإسعافية. المواطن والمقيم يقفان في دائرة العناية ذاتها، والحالة الحرجة تصبح معيار التحرك، لا الجغرافيا ولا الجنسية.

في سماء حائل، كان الإسعاف الجوي يختصر المسافة بين الخطر والنجاة. وفي كل بلاغ من البلاغات الأربعة، ظهرت المملكة وهي توسع معنى الرعاية: أن تصل الخدمة إلى الإنسان قبل أن ينهكه الوقت.