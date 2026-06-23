‏أكد مدير منتخب مصر لكرة القدم إبراهيم حسن أن الجهات الأمنية رفضت طلب إقامة المنتخب المصري في مدينة سياتل كما كان مقرراً بعد مباراة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دوري المجموعات في كأس العالم 2026. وأضاف: المنتخب كان يرغب في السفر مباشرة إلى سياتل حفاظاً على اللاعبين من إجهاد السفر بسبب كثرة التنقلات، استعداداً لمباراة إيران(السبت) القادم.



فيما وصلت البعثة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى مدينة سبوكين الأمريكية، على متن طائرة خاصة. وتصدّر منتخب مصر مجموعته في كأس العالم، بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية.



من جهة أخرى، قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني، ولاعبو المنتخب الوطني الأول، وأعضاء بعثة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026، خالص الشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تهنئته بفوز منتخب بلاده على نيوزيلندا، ودعمه المتواصل للشباب المصري في مختلف المجالات.