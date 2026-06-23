نائب أمير نجران يدشن مبادرة «رواد السلامة أثر واستدامة»

دشن نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مبادرة «رواد السلامة أثر واستدامة»، بحضور المدير العام لفرع وزارة الصحة بالمنطقة نائب رئيس اللجنة الرئيسية لمدينة نجران الصحية الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وعدد من منسوبي الفرع.

ونوّه نائب أمير منطقة نجران بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرصها على صحة المواطن والمقيم، ويسهم في تعزيز جودة الحياة، مثمنًا جهود فرع وزارة الصحة بالمنطقة في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وأوضح الدكتور بني هميم من جانبه، أن المبادرة تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في رصد ومعالجة النقاط السوداء على الطرق، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تأهيل 300 متطوع ومتطوعة في ثلاثة أشهر وتدريبهم على آليات رصد وتوثيق النقاط السوداء ميدانيًا، وفق منهجية علمية تسهم في دعم الجهود الوقائية وتحسين السلامة المرورية.