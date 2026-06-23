دعت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، مؤكدة أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.

وكانت القوات ضبطت مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى 3000 ريال. وفي المدينة المنورة، ضبطت مقيماً مخالفاً لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل للجهات المختصة.

وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.

وفي محمية الملك عبد العزيز، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى 3000 ريال.