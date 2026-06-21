اطّلع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، على استعدادات أمانة المنطقة لموسم الصيف.

جاء ذلك خلال لقائه، بمكتبه اليوم، أمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي، الذي قدّم له إيجازاً عن استعدادات أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في تهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الأهالي والزوار والمتنزهين في إجازة الصيف.

وشدّد نائب أمير المنطقة على أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات الحكومية والأمنية بما يعزز جودة الفعاليات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر، ويعكس الجوانب الثقافية والسياحية والاجتماعية التي تحتضنها المنطقة ومحافظاتها.

وأشار المهندس الغامدي إلى تهيئة 127 حديقة عامة، و10 متنزهات و26 ساحة بلدية، و44 ممشى رياضياً.