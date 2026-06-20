اعتباراً من الاثنين 22 يونيو تعلن وزارة التعليم نتائج اختبارات المدارس إلكترونياً عبر «بوابة التعليم» ومنصة «توكلنا»، تسهيلاً للطلاب والطالبات وأولياء الامور.



وحثت الوزارة الطلاب والآباء على الدخول في بوابة التعليم أو تطبيق توكلنا فور حلول الموعد المحدد للحصول على النتائج. وأشارت إلى أن الخدمة الرقمية تهدف لرفع كفاءة الخدمات الإلكترونية والتيسير على المستفيدين



في شأن ذي صلة سمحت وزارة التعليم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بإعداد أسئلة الاختبارات المركزية للدور الثاني وبديلة لجميع المواد مع الالتزام بجدول المواصفات التي ستبدأ اعتباراً من الثلاثاء القادم في كافة إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية عدا إدارات التعليم مكة والمدينة وجدة والطائف، التي ستبدأ فيها الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1447هـ اعتباراً من يوم غدٍ (الأحد) على أن تبدأ اختبارات الدور الثاني منتصف الأسبوع القادم.



وينتظم نحو مليوني طالب وطالبة في الإدارات الأربع في لجان الاختبارات بالمراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات وسط استعدادات مكثفة من المدارس لضمان انسيابية سير الاختبارات وتهيئة بيئة مناسبة للطلبة لتأدية اختباراتهم.



وأكدت وزارة التعليم على المدارس بضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للاختبارات المتمثلة في إنهاء إجراءات التصحيح أولاً بأول فور انتهاء اللجان، وإكمال أعمال المراجعة النهائية والتدقيق، ومن ثم الرصد في نظام نور الإلكتروني.