نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، مع رياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7:00 مساءً.

كما نبّه من رياحٍ نشطة مماثلة على محافظة الجموم حتى الساعة الـ7:00 مساءً.

وأصدر مركز الأرصاد تنبيهاً من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8:00 مساءً.

فيما نبَّه المركز من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والأجزاء المجاورة لها وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8:00 مساءً.