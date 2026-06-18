نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لأهالي منطقة الباحة.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، عدداً من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وبيَّن وزير الداخلية أن زيارته للمنطقة تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وامتداداً لنهجها الراسخ في التواصل المباشر مع المواطنين، مشيراً إلى ما تحظى به الباحة من دعم واهتمام مستمرين أسهما في تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات.

ونوَّه وزير الداخلية بالمشاريع التنموية والخدمية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن الأمن والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية للتنمية، وأن الجهود المتواصلة للقطاعات الأمنية تسهم بفعالية في تعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة البناء في مناطق المملكة كافة.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود بما يتميز به أبناء المنطقة من قيم أصيلة وإسهامات وطنية، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على مواصلة دعم التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، رفع أهالي منطقة الباحة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما يوليانه من رعاية واهتمام بمناطق المملكة كافة، مؤكدين أن زيارة وزير الداخلية تجسد حرص القيادة على التواصل الدائم مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وثمَّن الأهالي ما تشهده المنطقة من قفزات تنموية واقتصادية وسياحية، معربين عن اعتزازهم بالجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار وخدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر.

حضر اللقاء، نائب أمير منطقة الباحة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.