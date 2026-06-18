وضع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، حجر الأساس لمقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة الباحة، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

واستمع وزير الداخلية إلى شرحٍ عن المشروع، الذي يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز منظومة الأمن البيئي في مناطق المملكة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة.

واطّلع وزير الداخلية على عرضٍ مرئي عن المقر الجديد، وما سيشتمل عليه من مرافق تشغيلية وإدارية ولوجستية، وتجهيزات تقنية حديثة تسهم في دعم أعمال القوة الخاصة للأمن البيئي وتمكينها من أداء مهماتها بكفاءة عالية.

ويُسهم المشروع في تعزيز جاهزية القوة الخاصة للأمن البيئي، ودعم جهودها في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، بما يعزز الاستدامة البيئية ويواكب مستهدفات التنمية الوطنية.

حضر مراسم وضع حجر الأساس، نائب أمير منطقة الباحة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لوزير الداخلية.