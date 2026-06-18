وضع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الباحة، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

واستمع وزير الداخلية لشرحٍ عن مشروع مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، الذي يأتي ضمن مشاريع وزارة الداخلية المنفذة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، واستكمالاً للخطة الإستراتيجية لتوحيد أرقام الطوارئ وغرف العمليات في مناطق المملكة، بما يحقق تكامل الجهود الأمنية والخدمية، ويرفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.

ويهدف المشروع إلى توحيد أعمال (25) غرفة عمليات على مستوى منطقة الباحة ضمن مركز موحد يعمل تحت سقف واحد، لخدمة مدينة الباحة ومحافظاتها، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.

وتُعد مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) من المبادرات النوعية لوزارة الداخلية التي تسهم في تسهيل وتسريع وصول المستفيدين إلى الجهات المختصة في الحالات الطارئة، وتعزيز التكامل بين الجهات الأمنية والخدمية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

كما شاهد وزير الداخلية عرضاً مرئياً عن مركز العمليات الأمنية الموحدة، استعرض مهمات الصالات التشغيلية وآلية سير العمل داخل المركز ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.

حضر مراسم وضع حجر الأساس، نائب أمير منطقة الباحة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لوزير الداخلية.