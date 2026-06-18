دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عدداً من المشاريع الأمنية بمنطقة الباحة، شملت مدينة تدريب الأمن العام، ومبنى شرطة المنطقة، ومبنى إدارة مرور المنطقة، ومبنى إدارة دوريات الأمن.

واطّلع وزير الداخلية على المرافق الإدارية والميادين التدريبية والرياضية والسكنية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الباحة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عن دورها في دعم منظومة التدريب الأمني وتأهيل الكوادر الأمنية ورفع جاهزيتها وفق أعلى المعايير المهنية والتدريبية، كما اطَّلع على المرافق والتجهيزات والتقنيات المتطورة في مباني شرطة منطقة الباحة وإدارة مرور المنطقة وإدارة دوريات الأمن، التي من شأنها دعم العمل الأمني والمروري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تعزيز الأداء الميداني وجودة الخدمات الأمنية والمرورية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتأتي هذه المشاريع امتداداً لجهود وزارة الداخلية في تطوير البنية التحتية الأمنية والتدريبية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية للقطاعات الأمنية، وتهيئة بيئات عمل حديثة تدعم رفع كفاءة الأداء، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قدرات وطنية مؤهلة وتطوير الخدمات الحكومية والأمنية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

حضر التدشين، نائب أمير منطقة الباحة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لوزير الداخلية.

كما التقى وزير الداخلية، أمس، القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة الباحة، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي.

ونقل وزير الداخلية خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى القيادات الأمنية والعسكرية ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

ونوّه وزير الداخلية بما يبذله منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية من جهود كبيرة في أداء مهماتهم، وما يظهرونه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن، مؤكداً أن ما يقومون به من حماية وصون لأمن المملكة واستقرارها يمثل نموذجاً مشرفاً في تعزيز استدامة الشعور العام بالأمان، ويعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تحظى بها القطاعات الأمنية والعسكرية بدعم القيادة.

حضر اللقاء، عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية والمنطقة.