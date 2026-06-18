بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اجتماع اللجنة، الذي ناقش الاستعدادات المبكرة والخطط التحضيرية لموسم حج 1448هـ.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره للجهات أعضاء اللجنة، نظير ما بذلته من جهود خلال موسم حج 1447هـ، والتي أسهمت - بتوفيق الله - ثم بما وفرته القيادة من إمكانات مادية وبشرية، في خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

واستعرضت اللجنة أبرز المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال الموسم الماضي، وبحثت سبل تعزيزها والبناء عليها، إلى جانب مناقشة آليات التطوير المستمر لمنظومة الحج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج، بما يسهم في تحسين جودة الأداء وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في المواسم القادمة.

كما اطلعت اللجنة على آخر المستجدات المتعلقة بمرحلة مغادرة الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والجهود المبذولة لضمان انسيابية الحركة وتيسير إجراءات السفر بعد إتمام المناسك، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والراحة. وتناول الاجتماع كذلك أعمال موسم العمرة والمؤشرات المرتبطة به.

وفي ختام الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.