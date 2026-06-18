رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي عبدالمحسن آل الشيخ، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي يستهدف تنظيم قطاع الترفيه في المملكة وتطويره والارتقاء بجودة برامجه وخدماته.

وأكد آل الشيخ، أن هذه الموافقة تأتي امتداداً للدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الترفيه بوصفه أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، من خلال تعزيز الحوكمة، وتنظيم الأنشطة، واستثمار الإمكانات المتاحة بما يسهم في دعم صناعة الترفيه ورفع مستوى جودته.

وأضاف، أن النظام يعكس رؤية طموحة نحو استدامة التنمية في القطاع، وتمكينه من أداء دوره الفاعل في تحسين جودة الحياة.