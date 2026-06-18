ثمَّن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ما عبّر عنه مجلس الوزراء من تقدير وإشادة بما تحقق من نجاح لموسم حج عام 1447هـ، وبالجهود التي بذلتها لجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد وزير الداخلية، أن ما تحقق من نتائج متميزة في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم غير المحدود والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وما وفرته القيادة من إمكانات وممكنات أسهمت في تطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقدَّر جهود أعضاء لجنة الحج العليا، منوهًا بما أظهرته جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج من مستويات عالية من الجاهزية والتنسيق والتكامل، وما بذله منسوبوها من جهود مخلصة أسهمت في تنفيذ الخطط المعتمدة بكفاءة واقتدار، ومكّنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة.