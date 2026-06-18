نبّهت إدارة المرور أصحاب المركبات من تظليل سياراتهم دون التقيّد بالضوابط المحددة، وحذّرت المخالفين بتوقيع غرامة ما بين 500 و900 ريال.

وكانت إدارة المرور وضعت ضوابط محددة بشأن تظليل نوافذ السيارات، إذ يُسمح بتظليل النوافذ الخلفية للسيارات بنسبة لا تزيد على 30% تكفل تحقيق توازن مثالي بين الخصوصية والسلامة، وتساعد في خفض درجات الحرارة داخل المركبة وتوفر حماية من الأشعة الضارة للشمس دون أن تعيق رؤية الركاب. ويُحظر تظليل الزجاج الأمامي بهذه النسبة؛ لضمان عدم التأثير على وضوح الرؤية الضرورية للقيادة الآمنة.

وبحسب الضوابط يسمح بالتظليل على النوافذ الجانبية الأمامية والزجاج الخلفي. ويجب أن يكون شفافاً بما يكفي لعدم حجب الرؤية، ويمنع استخدام التظليل العاكس للصورة كالمرآة، كما يحظر وضع صور أو زخارف على الزجاج قد تعيق الرؤية.