يظل لباس الإحرام عند كثير من الحجاج أكثر من مجرد زيٍّ لأداء المناسك، إذ يتحول إلى ذاكرة حيّة تُستعاد كلما أُخرج من مكانه، ويورّث للأبناء ليعيد إلى الأذهان لحظات الوقوف في المشاعر المقدسة، والدعاء، والتجرُّد من الدنيا، في مشهد يختصر معنى الرحلة الإيمانية بكل ما تحمله من صفاء وطمأنينة، فهو ليس مجرد قطعة قماش، بل ذكرى جميلة تبقى.

تلك العبارة تحدث بها «جاني بك جمال» القادم من كازاخستان، وقال: لباس الإحرام لا يُنظر إليه بوصفه مجرد قطعة قماش، بل يُعامل كذكرى تبقى حاضرة في تفاصيل الحياة بعد العودة إلى الوطن.

وأضاف: كثيراً من الحجاج في بلادي يحتفظون بالإحرام بعناية خاصة داخل حقائبهم، ويخصصون له مكاناً آمناً بين مقتنياتهم الشخصية، ليبقى شاهداً على رحلة إيمانية لا تتكرر كثيراً في العمر.

وزاد قائلاً: هذا الإحرام يُورَّث داخل العائلة، ويُمنح أحياناً لابن أو أحد أفراد الأسرة إذا عزم على أداء الحج أو العمرة في أعوام قادمة، فيتحول إلى رمز عائلي يحمل قيمة معنوية كبيرة تتجاوز قيمته المادية.

ومن دولة تركمانستان يشير نور محمد محمد إلى الفكرة ذاتها، مؤكداً أن الإحرام في ثقافتهم يُعامل باعتباره جزءاً من الإرث الروحي للأسرة، إذ يُحتفظ به بعناية شديدة، ويُسلَّم بين أفراد العائلة عند نية أحدهم أداء المناسك، على أن يُعاد إلى مكانه بعد العودة ليُحفظ مجدداً لمن يأتي بعده، فلهذا اللباس مكانة خاصة في قلوبنا، لما يحمله من مشاعر الطمأنينة وذكريات الرحلة الإيمانية.