شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس (الخميس) في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص، وناقش الاجتماع انعكاسات التطوّرات في المنطقة وتبعاتها الجيوسياسية، وتأثيرات ذلك على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا مكسيم بريفو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.

كما التقى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها.