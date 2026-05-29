تواصل اللجنة الشرعية ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة جهودها العلمية والدعوية والإرشادية المكثفة داخل مخيمات الضيوف بمشعر منى، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الشرعية والتوعوية، للإجابة عن استفسارات الحجاج المتعلقة بأحكام المناسك خلال أيام التشريق.

وتعمل اللجنة على تقديم الدروس الفقهية والمحاضرات والكلمات التوجيهية بعدة لغات، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمترجمين المعتمدين، بما يسهم في إيصال الرسالة الشرعية لضيوف البرنامج القادمين من 104 دول بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم.

وتُعد خدمة الرد على الاستفسارات الشرعية المباشرة من أبرز ما تقدّمه اللجنة، من خلال استقبال أسئلة الضيوف والإجابة عنها، لاسيما ما يتعلق بأحكام الرمي والطواف والهدي وسائر مناسك الحج، بما يجسّد العناية الكبيرة التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في المجالات كافة.