وُقّعت في الرياض اتفاقية لإنشاء أول مقر إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين خارج الولايات المتحدة، في خطوة تعكس مكانة المملكة كمركز عالمي للمعرفة والحوكمة. وشهد التوقيع حضور الدكتور حسام العنقري والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي أنتوني بولييس، حيث أكد الجانبان أن اختيار الرياض جاء نتيجة التطور الكبير في مهنة المراجعة الداخلية بالمملكة.

ومن المتوقع أن يسهم المقر الجديد في تنظيم فعاليات دولية وإطلاق برامج تدريبية تعزز قدرات الكفاءات الوطنية وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في الشفافية وتطوير بيئة الأعمال.