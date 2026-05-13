أكَّد سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة متلّم ميرزاييف، عمق العلاقات السياسية بين جمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية، منوهاً بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادي، والطاقة، والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والقضايا الإنسانية، مثمناً الموقف والدعم السعودي المستمر الذي يؤدي دوراً ريادياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال السفير ميرزاييف في تصريح: «هناك توافق قوي وطبيعي بين أهداف رؤية المملكة 2030 والمحاور الأساسية للمنتدى الحضري العالمي الثالث عشر في باكو، خصوصاً في مجالات التنمية الحضرية المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والابتكار، والاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة»، مشيداً بما حققته المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من تقدمٍ في مجالات التحول الحضري والتنمية المستدامة.

منصة عالمية مهمة

ورحب السفير ميرزاييف، في تصريح، بمشاركة المملكة في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، الذي يُعقد في مدينة باكو، ويُشكّل منصة عالمية مهمة تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمخططين الحضريين والمستثمرين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني لمناقشة مستقبل المدن والتنمية الحضرية المستدامة.

وأفاد، أن المنتدى سيركز على عددٍ من الموضوعات أبرزها التحديات الحضرية التي تواجه المجتمع الدولي، والتنمية الحضرية المستدامة، والمرونة المناخية، والإسكان الميسر، والمدن الذكية، والبنية التحتية الخضراء، والتحول الرقمي، والتنقل الحضري، واستدامة المياه، والتنمية الحضرية الشاملة.

معايير دولية جديدة

وأشاد سفير أذربيجان، بما أطلقته رؤية المملكة من مشروعات طموحة التي تحظى باعتراف عالمي، وتسهم في إعادة تعريف مفاهيم التنمية الحضرية الحديثة ووضع معايير دولية جديدة في مجالات البنية التحتية والاستدامة والمدن الذكية والطاقة المتجددة والنقل ومبادرات جودة الحياة، مؤكدًا أنها تهدف إلى بناء مدن مستدامة ومتقدمة تقنيًا محورها الإنسان.

وأفاد، أن إنجازات المملكة في تطوير البنية التحتية، والإسكان، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، حظيت باهتمام عالمي ورسخت مكانتها بوصفها إحدى الدول الرائدة في تشكيل مدن المستقبل.

وبيَّن، أن استضافة المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) في مدينة باكو تمثل مصدر فخر ومسؤولية كبيرة لأذربيجان، وتعكس الثقة الدولية المتزايدة بها، فضلًا عن دورها النشط والمتنامي في معالجة القضايا العالمية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة، والمرونة المناخية، والبنية التحتية الحديثة، كما أن الاستضافة تعزز مكانتها بوصفها مركزًا دوليًا مهمًا للحوار والتعاون، ويسهم في جهود إعادة الإعمار والتنمية الحضرية الجارية في البلاد.