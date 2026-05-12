تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، أمس (الإثنين)، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

كما أجرى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار. وجرى خلال الاتصال مناقشة جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد الجانبين على أهمية الحلول الدبلوماسية، ودعمهما كافة الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.