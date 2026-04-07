تتواصل الأعمال في مشروع إنشاء وتجهيز مدرسة الصبان الثانوية النموذجية بمديرية سيئون، الذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن جهوده المستمرة لدعم قطاع التعليم وتعزيز البيئة التعليمية في مختلف المحافظات اليمنية.

وتتضمن المدرسة فصولاً دراسية حديثة ومعامل ومرافق تعليمية داعمة، بما يواكب حاجات العملية التعليمية الحديثة، ويُسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة للطلاب، إذ تأتي المدرسة ضمن 4 مدارس نموذجية في حضرموت، وضمن أكثر من 30 مدرسة في مُختلف المحافظات اليمنية.

وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع داعمة لقطاع التعليم في حضرموت، شملت استخدام الطاقة المتجددة لتوفير فرص التعليم في أرياف المكلا، واسـتخدام الطاقة المتجددة لتوفير فرص التعليم فـي مديرية دوعن، واستخدام الطاقة المتجددة لتوفير فرص التعليم في مديرية سيئون، واستخدام الطاقة المتجددة لتوفير فرص التعليم في مديرية وادي العين.

وقد أعلن البرنامج، يناير الماضي، مشاريع نوعية في المحافظة، تشمل إنشاء كليات الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعتي حضرموت وسيئون، إلى جانب تأهيل وتطوير المعهد التقني البيطري الزراعي، بما يعزز منظومة التعليم التقني والجامعي ويربط مخرجاته بحاجات سوق العمل.

ومن المتوقع، أن تُسهم هذه المشاريع مجتمعة في توسيع فرص الوصول إلى التعليم، وتحسين جودة البيئة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية في محافظة حضرموت.