تغلب المنتخب الوطني السعودي تحت 21 عامًا على منتخب تونس بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا.



وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعب تركي الغميل في الدقيقة 20، واللاعب إياد هوسا في الدقيقة 77، في حين جاء الهدف الثالث عن طريق لاعب منتخب تونس أمين الله محزري (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 83 من مجريات المباراة، وحصل اللاعب تركي الغميل على جائزة أفضل ﻻعب في المباراة.



ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: حامد يوسف في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالعزيز السويلم، محمد برناوي، عواد دهل، سعد حقوي، علي الحسين، بسام هزازي، راكان الغامدي، تركي الغميل، ثامر الخيبري.



ويعاود أخضر 21 عامًا مساء غدٍ (السبت) تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية ضمن بطولة تولون.



يُذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الأولى من بطولة تولون، التي تضم إلى جانبه منتخبات: تونس، الصين، الكونغو الديموقراطية، كولومبيا.