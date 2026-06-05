كشفت الصين عن أول قرش حوتي روبوتي ذكي، في إنجاز تقني جديد يعكس التقدم المتسارع الذي تحققه في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والاستكشاف البحري. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات البحث العلمي تحت الماء عبر محاكاة الكائنات البحرية الحقيقية بدقة عالية.

ويبلغ طول القرش الروبوتي نحو خمسة أمتار ويزن قرابة 350 كيلوغراماً، وقد طورته مجموعة (شنيانغ إيروسبيس شينغوانغ) الصينية. وصُمم ليحاكي حركة قرش الحوت الطبيعي، بما في ذلك السباحة والغوص والانسياب وحركات الفم، ما يمنحه قدرة كبيرة على العمل داخل البيئات البحرية المعقدة.

ويعتمد الروبوت على منظومة متقدمة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وتقنيات الملاحة وتحديد المواقع، ما يتيح له جمع البيانات ورصد التغيرات البيئية بدقة، والوصول إلى مناطق يصعب على الإنسان استكشافها.

ويرى مختصون أن الابتكار الجديد قد يفتح آفاقاً واسعة أمام الأبحاث البحرية ومراقبة النظم البيئية ورسم الخرائط تحت الماء، فضلاً عن دعم جهود حماية الموارد البحرية، في خطوة تعزز مكانة الصين كأحد أبرز المنافسين عالمياً في سباق التكنولوجيا المتقدمة.