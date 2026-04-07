يعتزم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تطبيق «الإفصاح الطوعي» للمخالفين والمنشآت؛ لتصحيح المخالفات البيئية قبل وقوعها.

ودعا المتحدث باسم المركز سعد المطرفي، إلى المشاركة في الاستطلاع وفي الضوابط التي تساعد في الحد من الأضرار البيئية. مضيفاً أن مشروع الإفصاح الطوعي يمنح مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ وقوع المخالفة للعمل على تصحيحها، قبل علم المركز بوقوع المخالفة على أن يتم إرفاق خطة المعالجة والتصحيح وتعاون المفصح مع المركز في التحقق من صحة البيانات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، وتكون المعلومات الواردة في الإفصاح الطوعي متوافرة لدى المركز أو تلقاها مسبقاً من غير المخالف وعلى المفصح الالتزام بالإفصاح عن المخالفة من خلال القنوات الرسمية التي يحددها المركز، مع تقديم خطة عمل الإجراءات التصحيحية للمخالفة خلال المدة النظامية.