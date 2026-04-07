يترقّب سكان عدد من مدن ومحافظات المملكة الفترة من 1 إلى 15 ذي القعدة للاستمتاع بالأجواء الإيمانية في الحرم المكي بعد انتهاء موسم العمرة لعام 1447هـ، إذ يُتوقع انخفاض كثافة الزوّار في الحرم والمنطقة المركزية، مما يتيح فرصة أداء العمرة والصلوات لمن لم يتمكن خلال رمضان، وذلك قبل بدء توافد الحجاج.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد حدّدت 15 شوال آخر موعد لدخول المملكة بتأشيرة العمرة، فيما سيكون 1 ذي القعدة آخر موعد لمغادرة جميع المعتمرين القادمين من الخارج، بمن فيهم من انتهت تأشيراتهم في 8 رمضان، دون الحاجة لتمديد أو دفع رسوم.

وفي سياق الاستعدادات لموسم الحج، بدأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في تنفيذ صيانة دورية للكعبة المشرّفة عبر فرق هندسية متخصصة، على أن تُستكمل قبل وصول ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام.