استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد سعود بن عايض العتيبي، وعدداً من منسوبي القوة، بمناسبة تحقيقهم عدداً من الجوائز في الملتقى السنوي لقوات أمن المنشآت لعام 1447هـ. واطّلع على عرضٍ مرئي تناول الجهود الميدانية بالمنطقة، إلى جانب الفرضية الأمنية المشتركة التي نُفذت في مصفاة جازان، الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، ورفع كفاءة التعامل مع مختلف الحالات المرتبطة بأمن المنشآت والمرافق. وثمّن أمير جازان ما تحقق من تميز، مؤكداً أن ذلك يعكس كفاءة منسوبي قوات أمن المنشآت وما يحظون به من دعم واهتمام من القيادة، مبيناً أهمية الاستمرار في تطوير الأداء وتعزيز مستوى الجاهزية، بما يسهم في حماية المنشآت الحيوية ورفع كفاءة العمل الميداني. من جانبه، استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد سعود بن عايض العتيبي، وعدداً من منسوبي القوة، وذلك بمناسبة تحقيقهم العديد من الجوائز في الملتقى السنوي لقوات أمن المنشآت لعام 1447هـ. واطّلع على عرضٍ مرئي تناول الجهود الميدانية بالمنطقة، إلى جانب الفرضية الأمنية المشتركة التي نُفذت في مصفاة جازان، الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير كفاءة التعامل مع مختلف الحالات المرتبطة بأمن المنشآت. وأعرب العميد العتيبي ومنسوبو القوة عن شكرهم لأمير المنطقة ونائبه على ما يجدونه من دعم واهتمام.