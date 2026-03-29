مدير تعليم الرياض: 3400 فعالية مدرسية لدعم مستهدفات «الرياض الخضراء»

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع أنه تم تنفيذ أكثر من 3400 فعالية ذاتية وتشاركية في مدارس المنطقة، أسهمت بشكل مباشر في تحقيق أهداف «الرياض الخضراء»، عبر برامج التشجير والمبادرات البيئية والتوعوية.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم 1000 فرصة تطوعية، بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض، بمناسبة «يوم مبادرة السعودية الخضراء»، وذلك في مقر الإدارة العامة بمكتب التعليم الخاص، إضافة إلى متوسطة الإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم، بحضور عدد من القيادات التعليمية والمهتمين بالعمل التطوعي والبيئي.

وأوضح الزارع أن هذه الفرص التطوعية تمثل امتداداً لدور التعليم في بناء الوعي البيئي لدى الطلبة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في خدمة المجتمع، من خلال مبادرات نوعية تركز على حماية البيئة، وزيادة الرقعة الخضراء، والإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

وأشار إلى أن الشراكة مع أمانة منطقة الرياض تعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتحقيق أثر مستدام، مؤكداً أن المدارس أصبحت منصات فاعلة لنشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الطلبة ومنسوبي التعليم على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة.

ويأتي تدشين هذه الفرص التطوعية ضمن سلسلة من المبادرات البيئية، التي تنفذها «تعليم الرياض»، بهدف ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في صناعة جيل واعٍ بقضايا البيئة وقادر على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.