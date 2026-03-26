قرر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، توحيد إصدار تراخيص التعليم والتدريب الإلكتروني للقطاع الخاص، بما يمكن الجهات التدريبية الاكتفاء بالحصول على ترخيص البرامج من مؤسسة التدريب التقني والمهني، بعد استكمال متطلبات التكامل الرقمي مع أنظمة المركز عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، اعتباراً من مايو 2026، وعزا المركز قراره لتبسيط إجراءات الترخيص، ودعم قطاع التدريب الخاص.

وتأتي الخطوة ضمن جهود المركز لدعم وتمكين القطاع الخاص في تقديم التدريب الإلكتروني، عبر تطوير منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني من خلال توحيد الإجراءات التنظيمية، وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية للتعليم الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الامتثال.

يشار إلى أن المركز يتولى متابعة الممارسات التعليمية الرقمية، ورصد الالتزام بالضوابط والمعايير، بما يضمن تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني ورقمي تمكّن التحسين المستمر، وتسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز كفاءة منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني في السعودية.