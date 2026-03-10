توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، والجوف.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة.

وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.