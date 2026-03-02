أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن مبطلات الصوم (المفطرات) تنحصر في 8 أفعال، أولها تعمد إدخال عَيْنٍ - شيء ما - إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف)، ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذاً مفتوحاً، وكذا مسام الجلد، والجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة – على اختلاف بينهم فيها - وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أي واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهراً حِساً فإنه يكون مفسداً للصوم.

ونبهت إلى أن ثانيها تعمد الإيلاج في فَرْج، ولو بلا إنزال، وثالثها خروج المَني عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك، ورابعها الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به، وخامسها خروج دم الحيض، وسادسها خروج دم النفاس، وسابعها الجنون، وثامنها الرِّدَّة.