أعلنت وزارة الداخلية نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 2 إلى 8 رمضان الجاري الموافق 19 إلى 25 فبراير الجاري، وأسفرت عن ضبط 19,077 مخالفاً.

وأوضحت الوزارة أن المخالفين المضبوطين شملوا 13,215 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,396 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2,466 مخالفاً لنظام العمل، كما تم ضبط 1,615 شخصاً خلال محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة؛ يشكل اليمنيون منهم 34%، والإثيوبيون 64%، إضافة إلى جنسيات أخرى بنسبة 2%. وفي المقابل، تم ضبط 70 شخصاً حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية.

وشملت الحملة كذلك ضبط 10 متورطين في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين، أو التستر عليهم، في مخالفة صريحة للأنظمة.

وبيّنت الوزارة أن 20,712 وافداً مخالفاً يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة؛ بينهم 19,304 رجال و1,408 نساء. كما تمت إحالة 14,982 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية لاستكمال وثائق السفر، وإحالة 1,364 مخالفاً لاستكمال حجوزاتهم، إضافة إلى ترحيل 11,040 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيواءهم يُعد جريمة كبرى موجبة للتوقيف، وتصل عقوباتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الإيواء، إضافة إلى التشهير بالمتورطين، ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة، مشددة على استمرار الحملات الميدانية في جميع المناطق.