أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً وزارياً يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها.



وبحسب جدول المخالفات، صنفت مخالفة تشغيل الأطفال ممن لم يتم الـ15 من عمره، دون مراعاة أحكام المادة 167 من قانون العمل، بأنها مخالفة جسيمة، وتصل العقوبة إلى 2000 ريال لفئة 50 عاملاً فأعلى.



وتبلغ عقوبة قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل غرامة 10000 ريال. وتصل عقوبة قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته إلى غرامة 3000 ريال وتتعدد بتعدد العمال.



وتبلغ عقوبة مخالفة عدم التزام المنشأة بتشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل 1500 ريال وتتعدد بتعدد الأحداث.

1000 ريال لعدم الالتزام بتوثيق عقد العمل



وتبلغ عقوبة مخالفة عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة غرامة 1000 ريال وتتعدد بتعدد العاملات، وتصل عقوبة عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر، وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات 10 أطفال فأكثر إلى 3000 ريال.



وتبلغ عقوبة عدم التزام صاحب العمل بتوثيق عقود العاملين إلكترونياً إلى 1000 ريال وتتعدد بتعدد العمال.



ووفقاً لجدول المخالفات، تصل عقوبة مخالفة ممارسة الأفراد نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمالة أو الإسناد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للمرة الأولى إلى 200 ألف ريال، وفي المرة الثانية 220 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 250 ألف ريال.



حماية حقوق العاملين



ويهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، إضافةً إلى رفع جاذبية ومرونة بيئة العمل بما يسهم في تعزيز كفاءة المنشآت واستدامتها. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع التحديثات الأخيرة على نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وما تبعها من تعديلات على اللائحة التنفيذية بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ.



وشملت التعديلات إعادة تصنيف 9 فئات من المخالفات وفق طبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحاً أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها. وجاءت الفئات على النحو الآتي: المخالفات العامة لكافة الأنشطة، مخالفات نشاط تشغيل المناجم والمحاجر، مخالفات لائحة تنظيم عقد العمل البحري، مخالفات الأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية (شركات الموارد البشرية والاستقدام)، مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام (مكاتب الاستقدام)، مخالفات لائحة العمالة المنزلية، مخالفات ضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة، مخالفات ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص، مخالفات لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم.



تعزيز جاذبية السوق



ودعت الوزارة جميع المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل التعديلات عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن تطبيق جدول المخالفات والعقوبات سيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري.



يُذكر أن الوزارة طرحت التعديلات عبر منصة «استطلاع» لاستقبال آراء العموم والجهات ذات العلاقة، استمراراً لنهجها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز مرونة وجاذبية سوق العمل.