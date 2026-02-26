طرح الحكم الدولي السابق مارك كلاتنبرغ مقترحات جريئة لتعديل قوانين كرة القدم بهدف القضاء على إضاعة الوقت خلال المباريات. وأكد أن اللعبة الترفيهية تحتاج إلى زيادة زمن اللعب الفعلي، مشيراً إلى أن بعض المباريات لا يتجاوز فيها اللعب الحقيقي 40 دقيقة.



كلاتنبرغ اقترح معاقبة المماطلة بإلغاء الركلة الثابتة ومنحها مباشرة للفريق المنافس بدلاً من الاكتفاء بالبطاقة الصفراء. وتشمل الفكرة الرميات الجانبية والركنيات وركلات المرمى، حيث يفقد المتسبب حق التنفيذ عند التأخير المتعمد.



ويحمل الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ مسيرة مهنية مميزة، إذ سبق له أن أدار نهائي دوري الأبطال 2016 ونهائي يورو 2016 كما كان رئيسا للجنة الحكام في المملكة خلال الفترة مابين فبراير 2017 وفبراير 2018.