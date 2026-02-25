شهدت محافظة بورسعيد شمال شرق مصر واقعة مأساوية، بعدما عُثر على جثمان فتاة شابة داخل منزل تحت الإنشاء بقرية الكاب جنوب المحافظة، في ظروف غامضة ترجح وجود شبهة جنائية.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بوجود جثمان لفتاة داخل مسكن كان مُعدًا ليكون عش الزوجية الخاص بها عقب زفافها المرتقب، وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود تورم ملحوظ في الوجه وآثار تقييد بالأيدي، بالإضافة إلى التفاف إشارب حول العنق.

وأكدت المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية، مع احتمالية الوفاة خنقًا، فضلًا عن وجود علامات تشير إلى كسر في العنق.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة بدقة، كما كلفت الأجهزة المعنية بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين.

وسائد تحت الغطاء وعودة غامضة

وفي تصريحات صحفية، كشفت والدة الضحية فاطمة خليل تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ابنتها، وأوضحت أن فتاة تُدعى (شهد)، ابنة شقيقة خطيب الضحية، دخلت صباح يوم الحادث في الثامنة لإيقاظها بحجة الخروج للتنزه.

وأضافت الأم أن ابنتها طلبت استكمال نومها، إلا أن الفتاة أصرت على اصطحابها، قبل أن تعود لاحقًا بمفردها مدعية شعورها بإعياء شديد، وأبلغت الأسرة بأن المجني عليها عادت للنوم.

وتابعت الأم أنها أرسلت أحد أفراد الأسرة للتأكد من وجود ابنتها، فأكد أنها (نائمة)، كما دخلت إحدى السيدات للاطمئنان وأكدت الأمر ذاته، غير أن الأم عندما دخلت لاحقًا فوجئت بوجود وسائد وبطاطين ملفوفة أسفل الغطاء في محاولة لإيهام من يدخل الغرفة بأن الفتاة نائمة.

وتقول الأم إنها خرجت تستغيث، قبل أن يُبلغها خطيب ابنتها بوفاتها ويطلب منها عدم الصعود، لكنها صعدت لتجد ابنتها ملقاة على الأرض، وعلى وجهها آثار تورم، وهاتفها المحمول بيدها قابضة عليه بشدة.

وأكدت أن سيارة الإسعاف تحفظت على نقل الجثمان فور الاشتباه في وجود وفاة غير طبيعية، وهو ما دعمته معاينة النيابة العامة لاحقًا.

والد الضحية: «ليست جريمة فرد واحد»

من جانبه، صرح والد الفتاة بأن المعاينة الأولية للجثمان، بحضور النيابة، أظهرت وجود تقييد بالقدمين، مرجحًا أن أكثر من شخص شارك في الجريمة، واصفًا المتورطين بـ«العصابة».

وأضاف أن البنية الجسدية لابنته لا تسمح – بحسب تقديره – بأن يتمكن شخص واحد من السيطرة عليها، مشيرًا إلى وجود شبهة خنق باستخدام الإشارب الذي كانت ترتديه، ما أدى إلى إصابات بالرقبة وكسر في العنق.

وطالب بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدًا أنه لا يستبعد أحدًا من دائرة الاشتباه.

الغيرة كانت سبب الخلافات

بدوره، كشف شقيق المجني عليها عن وجود خلافات سابقة بين شقيقته والفتاة التي اصطحبتها صباح يوم الواقعة، مشيرًا إلى أنها كانت تُظهر – على حد قوله – غيرة شديدة تجاه خطيب الضحية، ولم تكن تترك لهما فرصة للحديث بمفردهما.

وأوضح أن خلافًا نشب بين الطرفين قبل شهر رمضان بأيام، عندما ذهبت شقيقته لزيارة خطيبها أثناء مرضه، وعادت سريعًا بعد مشادة كلامية.

واعتبر شقيق الضحية أن إصرار الفتاة على إيقاظ شقيقته صباح يوم الحادثة، ثم عودتها بمفردها، يمثل (كلمة السر) في كشف غموض الواقعة، مطالبًا بسرعة كشف الحقيقة وتوقيع أقصى عقوبة على المتورطين.

التحقيقات مستمرة

ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي الذي سيحدد سبب الوفاة بدقة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وتحوّلت الواقعة إلى قضية رأي عام داخل بورسعيد، وسط مطالبات واسعة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة الكاملة وراء مصرع العروس قبل أيام من زفافها.