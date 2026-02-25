تتابع وزارة الخارجية المصرية، حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجها إلى اليونان يوم 21ف فبراير الجاري، وعلى متنه 50 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 21 مصرياً 18 منهم ما زالوا في عتاد المفقودين، و3 لقوا حتفهم.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء) وجه الوزير بدر عبد العاطي السفارة المصرية في أثينا لتكثيف اتصالاتها مع كافة السلطات اليونانية المعنية لمتابعة تداعيات الحادثة، وجهود انتشال المفقودين، وكذلك سرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين المتوفين إلى مصر.

وتواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب المتوفين لترتيب وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أقرب فرصة ممكنة.

وأهابت الوزارة مجدداً بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تماماً عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم.