تنطلق اليوم في مقر أكاديمية مهد الرياضية منافسات بطولة مهد الرمضانية 2026، التي تُقام خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير، بمشاركة أربعة فرق هي أكاديمية مهد الرياضية، نادي القادسية، نادي الاتفاق، ونادي النصر، وذلك ضمن ثلاث فئات عمرية تحت 12 و13 و 14 عاما.



وتُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تتنافس الفرق على صدارة الترتيب في كل فئة، وسط توقعات بمستويات فنية عالية تعكس جودة العمل القاعدي والاهتمام المتزايد بتطوير المواهب السنية في المملكة.



ومن المنتظر أن تشهد البطولة أجواءً رمضانية مميزة تعزز روح التنافس والانضباط بين اللاعبين، إلى جانب حضور فني وتنظيمي يعكس احترافية أكاديمية مهد في إدارة الفعاليات الرياضية، وحرصها على توفير بيئة تنافسية متكاملة تسهم في صقل مهارات اللاعبين ومنحهم فرص الاحتكاك القوي.



وتأتي بطولة مهد الرمضانية ضمن برامج الأكاديمية الهادفة إلى إعداد جيل رياضي واعد، عبر خلق منصات تنافسية نوعية تدعم مسيرة تطوير المواهب الوطنية.