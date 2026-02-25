حسمت الفنانة المصرية سماح أنور الجدل حول طبيعة علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري، وذلك خلال ظهورها في برنامج «رامز ليفل الوحش» الذي يقدمه رامز جلال ضمن سباق رمضان 2026.

حقيقة الزواج

وخلال الحلقة، وجه رامز جلال سؤالًا مباشرًا لها حول زواجها من سمير صبري، لتنفي الأمر تمامًا، موضحة أنه اشترى خاتمًا بالفعل لكنه لم يخبرها بشيء.

تفاصيل حياتها الشخصية

كما تحدثت سماح أنور خلال الحلقة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أن لديها ابنًا يقترب من الثلاثين عامًا، وأن والده طيار يدعى عاطف فوزي سعيد.

عادة التدخين

وواصل رامز جلال طرح أسئلته على سماح أنور، مستفسرًا عن علاقتها بالتدخين. فأوضحت أنها تدخن علبة سجائر واحدة يوميًا فقط، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى أي بدائل أو مواد أخرى.

أعمال سماح أنور في رمضان 2026

يشار إلى أنه يعرض لـ «سماح أنور» في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2026 مسلسل «حكاية نرجس»، بطولة الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء.