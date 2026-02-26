توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة. في حين لايستبعد هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحيه على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.