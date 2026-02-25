يُعد عصير الرمان من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم وظائف الجسم المختلفة، غير أن الخبراء يؤكدون أن تحقيق أقصى فائدة منه يتطلب تناوله بطريقة متوازنة ومراعاة بعض الإرشادات الصحية.

ويتميز عصير الرمان بارتفاع محتواه من مضادات الأكسدة، لاسيما مركبات البوليفينول، التي تسهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتبطئ مظاهر التقدم في السن. كما تشير التوصيات الصحية إلى دوره في دعم صحة القلب والأوعية الدموية من خلال المساعدة على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز مرونة الأوعية. ويعزز العصير منظومة المناعة بفضل احتوائه على نسبة جيدة من فيتامين C، إضافة إلى مساهمته في تحسين الهضم لاحتوائه على التانينات التي قد تساعد في تهدئة بعض اضطرابات المعدة، فضلاً عن دعمه لتكوين الدم باعتباره مصدراً للحديد، وتمتعه بخصائص مضادة للالتهابات.

وينصح المختصون بتخفيف عصير الرمان بالماء قبل تناوله، نظراً لأنه مركز بطبيعته وله مذاق حامض، إذ يساعد التخفيف على تقليل تأثير الأحماض على مينا الأسنان والحد من احتمالات التآكل وزيادة خطر التسوس، كما يخفف من تهيج المعدة لدى من يعانون من الحموضة أو اضطرابات هضمية، ويسهم في تقليل تركيز السكريات الطبيعية فيه، ما يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم. ويوصى عادة بتخفيفه بماء مغلٍ ومبرّد أو ماء معدني بنسبة تتراوح بين واحد إلى واحد أو واحد إلى اثنين.

ورغم فوائده، يشدد الخبراء على ضرورة الحذر لدى بعض الفئات، إذ قد يفاقم ارتفاع حموضته أعراض التهاب المعدة أو قرحتها، وقد تزيد التانينات من حدة الإمساك لدى من يعانون منه، كما ينبغي لمرضى السكري مراعاة محتواه من السكر الطبيعي، وتجنبه في حال وجود حساسية تجاه الرمان، إضافة إلى عدم تقديمه للأطفال دون سن عام لاحتمال تسببه في تهيج المعدة، فيما ينصح الحوامل بعدم الإفراط في تناوله لتفادي أي تقلصات معدية محتملة.