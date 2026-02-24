شهدت محافظة جدة انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمرشد السياحي، بمشاركة 281 مرشداً ومرشدة من مختلف مناطق المملكة. ركزت الفعاليات على تعريف المشاركين بمسار الحج التاريخي ومعالم جدة القديمة، وذلك بحضور ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات المرشدين السياحيين في غرب آسيا والشرق الأوسط، المهندس خالد عبدالله خفاجي.

يهدف اليوم العالمي للمرشد السياحي، الذي أطلقه الاتحاد العالمي عام 1990، إلى إبراز دور المرشد بوصفه سفيراً لوطنه وثقافته، وتعزيز الوعي بأهمية الإرشاد السياحي في إثراء تجربة الزائر، إضافة إلى دعم مفاهيم التنمية السياحية المستدامة.

ويأتي الاحتفاء هذا العام متزامناً مع النهضة السياحية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث أصبح المرشد السياحي عنصراً محورياً في إبراز المواقع التاريخية والثقافية والطبيعية، ونقل قصص المكان بروح مهنية تعكس عمق الحضارة السعودية.