دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المرحلة الثالثة من تطوير مطار عدن الدولي، وتشمل إعادة تأهيل المدرج الرئيسي وتحديث أنظمة الملاحة والاتصالات؛ بهدف تحسين تجربة المسافرين، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز مكانة عدن مركزاً اقتصادياً مهماً.

ويأتي المشروع استكمالاً لمراحل سابقة شملت تطوير مبنى الركاب والمدرج المساعد ومرافق الشحن الجوي ورفع جاهزية المطار للطوارئ. كما يندرج ضمن جهود البرنامج لدعم قطاع النقل في اليمن، بما في ذلك تطوير المطارات والموانئ والطرق والمنافذ الحدودية.

وتبرز ضمن هذه الجهود إعادة تأهيل نحو 200 كيلومتر من الطرق، ومنها طريق العبر الذي يخدم أكثر من 11 مليون مستفيد، إضافة إلى تطوير منفذ الوديعة لتعزيز الحركة الاقتصادية والتنمية في اليمن.