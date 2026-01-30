التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي، وذلك بالمركز الحضاري خلال زيارته للمحافظة.

وأعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة المحافظة وما شاهده واطلع عليه خلالها من مشاريع تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات، راجيًا من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة، التي تأتي ضمن المشاريع التي تُنفذ بمختلف محافظات المنطقة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة أمير المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات محافظة العيدابي من المشاريع الخدمية والعديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور.

كما أطلق نائب أمير المنطقة معرض عسل جازان، والحفل المقام بهذه المناسبة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026، في ساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

وتجوّل في أركان المعرض المتخصص، الذي يشهد مشاركة 60 نحالًا من مختلف محافظات المنطقة، يعرضون نحو 10 أطنان تمثل أكثر من 15 نوعًا من العسل عالي الجودة الذي تشتهر به جازان، مُطلعًا على الجهود المبذولة لخدمة النحالين وتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، التي تنفذها الجهات الحكومية والجمعيات المتخصصة ذات العلاقة.

واطّلع نائب أمير جازان على مشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المتخصصة في المعرض، التي تسهم في دعم منظومة العسل وتعزيز استدامة هذا المنتج الزراعي المهم، ورفع كفاءة الإنتاج وتسويق منتجات النحالين.

ويقدّم معرض عسل جازان 2026، الذي يستمر لمدة 10 أيام، برامج وفعاليات متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بمشاركة 41 من الأسر المنتجة التي يدعمها بنك التنمية الاجتماعية.