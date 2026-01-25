مع الموجة الثلجية والعواصف الجليدية التي تضرب أجزاء واسعة من العالم دخلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، أمس، في مقاييس الصفر وسجلت صفر درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة على مستوى مدن السعودية ومحافظاتها، بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز نبّه من موجة باردة على منطقة الحدود الشمالية، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة؛ ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات الأجواء الباردة.

وكان «الأرصاد» توقع في تقريره اليومي هطول أمطار رعدية وسيول جارية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، والحدود الشمالية، والشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، كما توالت درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة السواحل منها، في حين تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.