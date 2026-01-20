أظهرت دراسة بحثية حديثة، أُجريت في كلية الطب بجامعة نجران، توجهاً واضحاً لدى طلاب المرحلة ما قبل السريرية بتفضيل أسلوب التعلم القائم على المشكلاتمقارنة بالتعلم القائم على الفريقوالمحاضرات التقليدية.

واعتمدت الدراسة،تصميماً مقطعياً وشملت 106 من طلبة المرحلة ما قبل السريريةو استخدمت استبانة مبنية على «نموذج كيركباتريك» لتقييم فعالية البرامج التعليمية، مع تحليل البيانات باستخدام برنامج «IBM SPSS».

ووفقاً للنتائج، عبّر 73.6% من الطلاب المشاركين عن استمتاعهم بنموذج (PBL)،واعتبروهالأكثر تحفيزاً وقدرة على تعزيز الفهم والتفاعل، ويسهم بفاعلية في تنمية مهارات العمل الجماعي وتحسين الأداء الأكاديمي.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن نموذج (TBL) يواجه تحديات تتعلق بارتفاع متطلبات التحضير الفردي، والحاجة إلى تنظيم دقيق وإشراف أكبر من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى صعوبات في تنسيق العمل بين أفراد الفريق.



وأبرزت الدراسة أهمية الاستماع إلى آراء الطلاب في السياق المحلي، بما ينسجم مع التوجه العالمي المتزايد نحو اعتماد نماذج التعلم التفاعلي في التعليم الطبي.