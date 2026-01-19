أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الإثنين)، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.