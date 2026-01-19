أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الإثنين)، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah made a phone call today (Monday) to U.S. Secretary of State Marco Rubio.
During the call, the latest regional developments and the efforts being made regarding them were discussed.