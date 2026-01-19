زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي أمس، موقع فعاليات «هذه جازان»، المقامة ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026، بالشارع الثقافي بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

واطلع أمير منطقة جازان على أجنحة محافظات المنطقة المشاركة في الفعالية، مشاركاً الزوار التجارب الثقافية والتراثية والترفيهية التي تعكس هوية المنطقة وتنوّعها، وسط تنظيم متكامل وخدمات مقدمة من قبل الجهات ذات العلاقة، أسهمت في تعزيز تجربة الزائر.

وشاهد أمير المنطقة ونائبه عدداً من العروض الفنية والتراثية والثقافية، ضمن ما يقدمه مسرح السفينة للزائرين بمختلف فئاتهم العمرية من فعاليات تبرز الموروث الثقافي الغني للمنطقة.

يذكر أن مهرجان جازان 2026 يُنفذ بإشراف مباشر من إمارة المنطقة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة جازان بصفتها وجهةً سياحيةً وثقافيةً بارزة، تدعم الحركة الاقتصادية، وتنشط السياحة الداخلية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الشاملة، ويؤكد ما تمتلكه المنطقة من مقومات تجعلها مقصداً متجدداً للزوار على مدار العام.