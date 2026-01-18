توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق تبوك الجوف الحدود الشمالية حائل وشمالي المدينة المنورة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة ابتداء من (الثلاثاء) حتى (الخميس)، وتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 2م إلى م تحت الصفر.



كما يتوقع أن يمتد التأثر يومي (الأربعاء والخميس)، ليشمل منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض حيث تراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 4م إلى 1 م، ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (الثلاثاء) على منطقتي الجوف والحدود الشمالية وتمتد من مساء (الثلاثاء والأربعاء) لتشمل مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية ونجران.



كما يتوقع أن يتمد التأثير يومي (الأربعاء والخميس) في الأجزاء الشرقية من منطقة عسير والباحة، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويشمل ذلك أجزاءهما الساحلية.