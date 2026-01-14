منعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ممارسة أنشطة القيادة أو استخدام المركبات بأساليب تُلحق الضرر بالغطاء النباتي

وبيّنت أن مخالفة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي تنص على فرض غرامات مالية تصاعدية بحق المخالفين حال تكرارها، إذ تبدأ بـ 500 ريال للمخالفة الأولى، و1000 ريال للمخالفة الثانية، وتصل إلى 2000 ريال للمخالفة الثالثة.

وفي شأن ذي صلة، ‏ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (4) أمتان من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، كما تم ضبط مواطن خالف نظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وفي الفياض والروضات البرية في محمية الملك عبد العزيز تم ضبط مخالف لدخوله بمركبته في المحمية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.